Hélio Sousa e a eliminação do Mundial sub-20. "Não fomos competentes"

O selecionador nacional de sub-20, Hélio Sousa, reconheceu que a eliminação do Mundial da categoria se deveu à incompetência da sua equipa.

"É frustrante. Tínhamos todas as condições para estar na fase seguinte da competição e continuar à procura do título máximo, mas não fomos competentes o suficiente", assumiu o selecionador, em declarações à RTP, no final do empate com a África do Sul, por 1-1, que ditou o adeus à competição.

Portugal ficou no terceiro lugar do grupo, atrás de Argentina e Coreia do Sul, e nem no lote dos quatro melhores terceiros classificados conseguiu ficar incluído.

Hélio Sousa assinalou que "tudo o que fosse menos do que estar na final e ser campeões ia ser quase insatisfatório", pelo que não chegar, sequer, aos oitavos de final "é muito insatisfatório".