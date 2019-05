Tiroteio na Virgínia faz vários feridos. Atirador foi detido

Um tiroteio em Virginia Beach, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, esta sexta-feira, fez vários feridos. A polícia local informou que deteve um suspeito.

O ataque decorreu no edifício 2 do centro municipal. As autoridades informaram, no Twitter, que detiveram um suspeito e acreditam que não havia mais atiradores. Ainda assim, a área foi evacuada e vedada.

Os meios de comunicação locais adiantam que poderá haver vítimas mortais, no entanto, até ver, os relatos são contraditórios, tanto quanto à existência - e número - de mortos, como ao números de feridos. A polícia está à procura de vítimas. De acordo com a ABC, dois feridos foram levados para hospitais locais.

O governador da Virgínia, Ralph Northam, garantiu, no Twitter, que a sua equipa estava "a monitorizar ativamente a situação" e pediu ao público para se evitar a zona e "seguir todas as instruções das autoridades".

A polícia de Virginia Beach marcou conferência de imprensa de esclarecimento, a partir das 22h15 (hora portuguesa).

[em atualização]