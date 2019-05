Tiroteio na Virgínia faz 11 mortos. Suspeito também morreu

Um tiroteio em Virginia Beach, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, esta sexta-feira, fez, pelo menos, 11 mortos e seis feridos, de acordo com a polícia local. O suspeito do ataque foi abatido.

O ataque decorreu no edifício 2 do centro municipal. As autoridades acreditam que não havia mais atiradores, segundo anunciou o chefe da polícia de Virginia Beach, James Cervera. Um dos feridos é um polícia, que foi "basicamente salvo pelo colete anti-balas". Não se sabe qual é a gravidade dos ferimentos e o estado em que se encontram os seis feridos.

James Cervera revelou o presumível atirador era um funcionário e descreveu-o como "insatisfeito". A polícia acredita que o suspeito atuava sozinho.

"Pouco depois das 16h00 [hora local, 22h00 em Portugal continental] desta sexta-feira, o suspeito, um funcionário de longa data das repartições públicas, entrou no edifício 2 e começou, de imediato, a disparar sobre todas as vítimas [incluindo colegas]", detalhou o chefe da polícia, que não revelou se o suspeito foi abatido ou se cometeu suicídio.

O governador da Virgínia, Ralph Northam, lamentou o ataque. "Este é um dia trágico para Virginia Beach e toda a nossa comunidade. O meu coração parte-se pelas vítimas desde tiroteio devastador, as suas famílias e todos os que os amam", escreveu, no Twitter.