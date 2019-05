Portugal eliminado do Mundial de sub-20

A seleção portuguesa de sub-20 foi eliminada do Mundial da categoria, esta sexta-feira, ao empatar diante da África do Sul, a um golo.

A missão portuguesa até começou bem, com o golo de Rafael Leão, aos 19 minutos. Thierry Correia, que rendeu Diogo Dalot no onze, cruzou desde a direita e o avançado do Lille recebeu e virou-se, antes de, na cara do guarda-redes, empurrar a bola para o fundo das redes.

Contudo, em vez de procurar ampliar a vantagem, Portugal começou a gerir e pagou caro por isso. A África do Sul cresceu, acreditou e, aos 53 minutos, teve prémio. O videoárbitro descortinou uma mão de Diogo Leite na área. Na cobrança do penálti, James Monyane enviou a bola para a direita, perante a impotência de João Virgínia, que mal se mexeu. Este empate deixava a equipa das quinas fora do Mundial.

Portugal teve tudo para inverter o rumo sobre a hora de jogo. O videoárbitro manteve o critério e assinalou penálti para a equipa comandada por Hélio Sousa, por mão na área. Porém, na cobrança, Jota bateu de forma muito denunciada e permitiu a defesa do guarda-redes.

A seleção acordou e procurou voltar a marcar, mas todas as ações eram lentas e muito denunciadas. A sorte também foi madrasta: aos 71 minutos, Diogo Queirós cabeceou à barra, na sequência de um livre. Até final, Portugal continuou a procurar o golo da vitória, mas não o encontrou e o empate manteve-se, empurrando os campeões europeus de sub-19 para fora do Mundial de sub-20.

No outro jogo do grupo, a Coreia do Sul derrotou a Argentina, por 2-1, subindo ao segundo lugar do grupo (os sul-americanos ficaram em primeiro) e sentenciando a seleção nacional. Portugal ficou no terceiro lugar, com quatro pontos, mas foi um dos piores terceiros classificados. A África do Sul, que ficou em último, conquistou o seu único ponto frente à equipa portuguesa.