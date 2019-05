Tanak fecha o primeiro dia do Rali de Portugal na liderança

Ott Tanak conservou a liderança do Rali de Portugal, esta sexta-feira, tendo ganho tempo aos principais perseguidores. A super especial de Lousada foi ganha pelo belga Thierry Neuville, ao volante dum Hyundai.

Neuville parou o cronómetro do sétimo e último troço do dia aos 2:35.5, com 0.9 segundos de vantagem sobre o francês Sébastian Ogier (Citroen), que procura somar uma inédita sexta vitória na prova portuguesa do Mundial de Ralis. Em terceiro, a 1.1 do vencedor, ficou Tanak (Toyota), que ganhou tempo aos mais diretos perseguidores.

O estónio lidera o Rali de Portugal com 1:03:26.7, agora com menos 17.3 segundos que o segundo classificado, o colega de equipa finlandês Jari-Matti Latvala. A hegemonia da Toyota no pódio é completada pelo terceiro lugar do britânico Kris Meeke, a 22.8 de Tanak. Na perseguição, estão Neuville e Ogier, a 24.2 e 25.8 segundos do líder, respetivamente.

Meeke e Latvala sentiram algumas dificuldades, na Lousada. O britânico foi quinto, a 2.2 segundos de Neuville, e o finlandês foi sétimo, a 3.2.

No sábado, segundo dia de competição do Rali de Portugal, os pilotos terão pela frente seis especiais, num total de 160,70 quilómetros, com duplas passagens por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante.