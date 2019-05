Sporting despede treinador do andebol

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que "terminou a ligação profissional" com o treinador da equipa de andebol, Hugo Canela.

Foi no site oficial que os leões comunicaram a saída do técnico, de 39 anos, que conquistou dois campeonatos em três épocas, desde 2016/17. Foi só o desta que perdeu: ficou em segundo lugar, atrás do FC Porto.

Hugo Canela conquistou, ainda, uma Taça Challenge, em 2016/17, e levou os leões à sua melhor classificação de sempre no atual formato da Liga dos Campeões, esta época, com a chegada aos oitavos de final.

O Sporting também despediu o diretor do departamento de andebol, Carlos Galambas. Nos comunicados respetivos, o clube agradece a ambos o trabalho desenvolvido e deseja-lhes "as maiores felicidades".