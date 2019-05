Federer e Nadal nos oitavos de final de Roland Garros

Roger Federer e Rafael Nadal garantiram, esta sexta-feira, presença nos oitavos de final de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam do ano.

O suíço, número três do mundo, passeou frente ao norueguês Casper Ruud. O número 63 da hierarquia só deu luta no "set" final, que levou ao "break", antes de Federer conter qualquer reação e fechar o encontro com uma vitória por 6-3, 6-1 e 7-6(8), ao fim de 2h11.

O espanhol, número dois mundial, teve um pouco mais de trabalho diante do belga David Goffin, atual 27.º classificado do "ranking" ATP, mas antigo número sete, que lhe ganhou um "set". Ainda assim, Nadal arrumou a questão em quatro parciais, ao cabo de 2h49, com vitória por 6-1, 6-3, 4-6 e 6-3, e selou a 14.ª passagem à quarta ronda em Paris.

Na próxima ronda, Federer terá pela frente o argentino Leonardo Mayer, 69.º ATP, que fez dupla com o português João Sousa na variante de pares - foram eliminados logo na primeira ronda. Nadal também medirá forças com um argentino: trata-se de Juan Ignacio Londeiro, 78.º do "ranking".