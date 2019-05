Amaro Antunes sobe ao pódio da 19.ª etapa do Giro

Amaro Antunes terminou a 19.ª etapa da Volta a Itália no terceiro lugar, esta sexta-feira. O único ciclista português em prova, que representa a CCC Team, cruzou a meta a 12 segundos do vencedor, o colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott).

Antunes fez parte da fuga final, juntamente com Chaves e o italiano Andrea Vendrame (Andoni Giocattoli-Sidermec), que terminou a tirada no segundo lugar, a 10 segundos do vencedor. Contudo, perto da meta, Chaves escapou e chegou à linha da meta isolado.

O esloveno Primoz Roglic tentou dar um abanão na classificação geral individual, mas não conseguiu. O ciclista da Jumbo-Visma terminou a etapa a 6m29s do vencedor e com o mesmo tempo do camisola rosa, o equatoriano Richard Carapaz (Movistar) e do segundo classificado da geral, o italiano Vincenzo Nibali (Astana). Carapaz continua, assim, com 1m54s de vantagem sobre Nibali e com 2m16s sobre Roglic, que fecha o pódio.

Amaro Antunes deu novo salto na hierarquia. Passou para o 48.º lugar na geral, a 1h37m50s de Carapaz.

A etapa 20, marcada para sábado, é a última oportunidade para uma reviravolta. O percurso de 194 quilómetros, que liga Feltre a Croce d'Aune-Monte Avena, promete desafiar a resistência da caravana transalpina. Os ciclistas terão pela frente dois prémios de montanha de segunda categoria e outros dois de primeira. Os 20 quilómetros finais englobam duas escaladas consecutivas, com a meta a surgir no cume do último prémio de montanha, de primeira categoria.