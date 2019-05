Soflusa cancela greves após acordo com o Governo

Os mestres da Soflusa, empresa de transporte fluvial entre Barreiro e Lisboa, vão desconvocar as três greves agendadas. De acordo com o Secretário de Estado da Mobilidade, foi possível um entendimento que permitir levantar as greve em curso.

No âmbito das negociações com os sindicatos, inclusive com o Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM), que representa os mestres que estão em greve, José Mendes revelou à Renascença que o acordo envolve "um ajustamento no prémio de chefia dos mestres" e a procura de "soluções que aliviem o trabalho suplementar".

De acordo com o governante José Mendes, a desconvocação das três greves, designadamente às horas extraordinárias, ao período da manhã e da tarde na próxima semana, e ao dia de Santo António, vai permitir que o serviço da Soflusa fique normalizado a partir de sábado.