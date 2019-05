Miguel Oliveira entra com o pé esquerdo em Itália

Miguel Oliveira teve o pior tempo do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial de MotoGP, esta sexta-feira.

O piloto português, da Tech3 - filial da KTM -, fez uma melhor volta de 1'48.914, mais de dois segundos a mais que o tempo do mais rápido dia, o "rookie" italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que registou 1'46.732.

Oliveira ficou em 23.º, a última posição, logo atrás do colega de equipa, o malaio Hafizh Syahrin, e dos pilotos da KTM, o espanhol Pol Espargaró, com o quinto melhor tempo, e o francês Johan Zarco, que foi 12.º.

Atrás de Bagnaia, a cerca de quatro centésimos de segundo, ficou o francês Fabio Quartararo (Yamaha), também ele um estreante. O italiano Danilo Petrucci (Ducati) fechou o pódio, a pouco mais de uma décima.

No sábado, realizam-se duas sessões de treinos livres e a qualificação. Para domingo, está marcada a corrida. Miguel Oliveira ocupa a 18.ª posição do Mundial de pilotos, com oito pontos. Com 95 pontos, está o vigente campeão e atual líder, o espanhol Marc Márquez (Honda).