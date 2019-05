Francisco visita este sábado dois bastiões católicos da Roménia

Veja também:

Primeiro, vai à Transilvânia, onde vai passar a manhã de sábado no santuário mariano de Sumuleu-Ciuc, famoso desde há 500 anos pelas peregrinações em honra de “Nossa Senhora vestida de sol” e ponto de referência de milhares de húngaros que, há séculos, vivem nesta região.

Aqui, o Papa Francisco vai celebrar a sua segunda missa desde que deu início à visita de três dias à Roménia, depois da missa de sexta-feira na catedral católica de São José, em Bucareste, a capital.

Nesta missa são esperados mais de 300 mil fiéis e, no recinto, também participam os bispos e o presidente da Hungria. No final da missa, Francisco vai oferecer a rosa de ouro à famosa Imagem da Virgem, com origem em 1510 e de grande estatura, pois mede 2,27m.

À tarde, o Papa prossegue em registo mariano, mas em Iasi, uma outra cidade na região moldava da Roménia. O programa inclui uma visita à Catedral de Santa Maria e um encontro mariano com milhares de jovens e famílias. Esperam-se em Iasi uns 100 mil fiéis. O Presidente e o primeiro-ministro da Roménia também vão marcar presença.

Há 20 anos, quando João Paulo II visitou este país, desejou muito este encontro com os jovens em Iasi, mas não conseguiu sair de Bucareste. Agora, em 2019, esse desejo cumpre-se com o Papa Francisco.