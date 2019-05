Celtic mantém Neil Lennon como treinador

O Celtic promoveu Neil Lennon de treinador interino a principal e confirmou que o manterá para a próxima época.

O antigo jogador dos escoceses assumiu o cargo em fevereiro, de forma interina, face à saída e Brendan Rodgers, para o Leicester City. Em 13 jogos, conseguiu nove vitórias e confirmou a conquista do campeonato. No site oficial, o Celtic revelou que ofereceu a Lennon um contrato de um ano.

Esta é a segunda passagem de Neil Lennon, de 47 anos, pelo Celtic, como treinador. Na primeira, entre 2010 e 2014, conduziu os "católicos" à conquista de três Ligas e duas Taças da Escócia, além de uma qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Quando me pediram para assumir o comando [em fevereiro], senti que era o meu deve. O Celtic será sempre o meu clube e queria ajudar a terminar o trabalho que tinha sido começado", afirmou Lennon, em declarações reproduzidas no site do clube escocês.

Neil Lennon foi jogador e, a certo ponto, capitão do Celtic durante seis épocas e meia, entre 2000/01 e 2006/07.