Polvo atingiu o preço mais alto dos últimos 20 anos

O preço médio do polvo está a crescer 2,4 vezes mais rápido que o restante pescado. Em 2018 ultrapassou os 7 euros por quilo. Em lota, a receita da venda chegou aos 48 milhões, o que representa uma subida de cerca de 25% face a 2017. Só os portos do Algarve são responsáveis por quase 1/3 desta receita.

Em 2018, foram capturadas mais de 6 mil e 700 toneladas de polvo no país, o que corresponde a mais de um terço dos moluscos capturados (36,2%), e a 5,3% do volume total de pescado descarregado em portos nacionais.

Importação de polvo está a aumentar

Portugal depende cada vez mais da importação. Em 2018 vieram do estrangeiro 19,4 mil toneladas de polvo, quase 3 vezes mais do que a quantidade capturada, no valor de 172 milhões de euros.

Enquanto a importação de polvo aumentou 4,6%, entre 2013 e 2018, a captura em portos nacionais diminuiu mais de 12%.

Não existe um período de defeso para a captura do polvo nem há imposição de quotas, dado tratar-se de uma espécie capturada geralmente junto à costa.