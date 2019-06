Atriz cria projeto "anti-selfies" e viaja pelo mundo em protesto

A atriz dramaturga Stephanie Leigh Rose assume-se como uma artista “anti-selfie”. No seu entender, muitas pessoas estão a deixar de aproveitar a vida para ficar atrás de uma câmara de telemóvel.

Em 2013, “selfie” foi considerada a palavra do ano pelo Dicionário Oxford. Na resposta ao fenómeno, a atriz norte-americana criou o projeto “Stefdies”.

A iniciativa consiste em tirar fotografias pouco convencionais em locais turísticos do mundo, onde muitos costumam fazer um auto-retrato, muitas vezes com filtros.

Em rota de colisão com a tendência, as fotos de Stephanie são publicadas sem qualquer edição e mostram a atriz deitada no chão, sem pose alguma. A ideia é chamar a atenção para a vida.

“Quero lembrar que um dia morreremos”, explica a atriz no site oficial do projeto. “Stefdies é uma celebração da vida”, refere ainda, sublinhando que este projeto não é para pensar na morte, mas para “celebrar a vida”.

Ainda assim, as fotografias publicadas no Instagram da atriz geraram comentários humorísticos da parte do público.

Os lugares escolhidos para o momento do clique são os mais “provocadores” – por exemplo, a Catedral Notre Dame (Paris), a costa Amalfitana (Itália) e a Ponte Golden Gate (Estados Unidos).

Dependendo da cultura e da cidade, cada pessoa reage às fotografias uma maneira diferente.

Arles, França