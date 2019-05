Veja o vídeo. Em missa na Roménia, Papa elogia mulheres e vítimas de perseguição

Veja também:

O Papa Francisco elogiou esta sexta-feira as mulheres da Roménia, comparando-as com Nossa Senhora.

Na homilia da missa que celebrou esta tarde, na catedral católica de São José, em Bucareste, Francisco partiu da passagem bíblica da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, sua prima, para se referir às “mães e avós” da Roménia.

“Contemplar Maria permite-nos estender o olhar sobre tantas mulheres, mães e avós destas terras que, com sacrifício sem alarde, abnegação e empenho moldam o presente e tecem os sonhos do futuro. Doação silenciosa, tenaz e despercebida, que não tem medo de ‘arregaçar as mangas’ e carregar as dificuldades aos ombros para levar por diante a vida dos seus filhos e de toda a família, esperando ‘para além do que se podia esperar’.”

“Permanece inesquecível o facto de um forte sentido de esperança que vive e pulsa no vosso povo para além de todas as condições que possam ofusca-la ou procurem extingui-la”, disse Francisco.

O Papa elogiou ainda os muitos romenos que sofreram pela sua fé durante as perseguições comunistas.

“Pensemos nas grandes testemunhas destas terras! Pessoas simples, que confiaram em Deus no meio das perseguições. Não colocaram a sua esperança no mundo, mas no Senhor, e assim continuaram para diante. Quero agradecer a estes vencedores humildes, a estes santos de ao pé da porta que nos apontam o caminho. As suas lágrimas não foram estéreis, foram oração que subiu ao Céu e irrigou a esperança deste povo.”