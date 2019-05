Igreja dos Clérigos “nasceu” há 288 anos

A ordem de construção consta de um documento de oito páginas, escrito à mão, em que se explica de onde veio o terreno doado para o efeito. A necessidade de construção da torre é explicada pela ausência de uma igreja pertencente à irmandade onde se pudessem sufragar as almas dos seus membros que morriam.

Foi há precisamente 288 anos que se tomou formalmente a decisão de construir a Igreja dos Clérigos, hoje uma das marcas mais distintivas da cidade do Porto.

“A igreja foi construída num terreno baldio, que foi oferecido à irmandade por padres”, explica António M. Tavares, diretor executivo da Irmandade dos Clérigos. Anteriormente, explica, a irmandade reunia-se na sede da Misericórdia do Porto.

A Irmandade dos Clérigos tinha sido criada em 1707 – embora já existisse com outra designação desde meados do século XVII – para socorro de membros do clero que passavam por dificuldades financeiras. A Irmandade ainda existe e continua a ser responsável pela manutenção da Igreja e da Torre dos Clérigos.

Apesar de a Igreja ter sido finalizada em 1750, a decisão de construir a torre apenas foi tomada em 1753, tendo sido finalizada uma década mais tarde.