Jorge Jesus confirma negociações com o Flamengo. "É um dos quatro maiores clubes do mundo"

Jorge Jesus confirma que está em negociações para ser o novo treinador do Flamengo, do Brasil. O treinador português está a caminho de Madrid para se encontrar com dirigentes do clube carioca.

"Vou a Madrid encontrar-me com o presidente do Flamengo, vou ter a oportunidade de conhece-lo, e é a primeira vez que vou falar com alguém oficialmente ligado ao clube", começou por dizer, aos jornalistas.

O experiente treinador português diz que o clube o apela principalmente pelo aspeto desportivo, embora reconheça que tem outras propostas em cima da mesa, financeiramente incomparáveis.

"O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Tenho em cima da mesa outras propostas que desportivamente não têm o mesmo valor, mas financeiramente não há comparação possível, no mundo árabe. Em Portugal, não tenho nada, o mercado está fechado", adicionou.

A prioridade para Jorge Jesus é encontrar um clube que possa lutar por títulos: "O Flamengo disputa títulos, até posso disputar uma final de um Campeonato do Mundo. Nunca poderia ser um plano B, é uma das quatro equipas mais importantes do mundo, só tem 50 milhões de adeptos", ironizou.

Jesus garante que nada está fechado com o clube brasileiro. "Vou tentar perceber o que querem de mim. Se for possível, tudo bem, mas não sei o que vai acontecer. Pode ficar decidido".

Brasileirão agrada

O treinador português poderá ter a sua segunda expeirência no estrangeiro, depois de ter orientado o Al Hilal na última época. Jesus destaca a competitividade do Brasileirão.

"O futebol brasileiro é dos mais competitivos do Mundo. Aqui em Portugal não sabem o que é o futebol no Brasil. Como não sabem, acham que é normal. É um dos campeonatos mais vistos do mundo. 10 dos 20 clubes já foram campeões, não há isso em mais lado nenhum. Se eu for para lá, vocês vão começar a ver, e vão perceber que é um campeonato de grande qualidade".

Jesus recorda a quantidade de jogadores brasileiros que já potenciou, e olha para a formação no Brasil como a melhor do mundo.

"Se pensar nos jogadores brasileiros que já trabalhei, devem ser mais de 100, e quantos já tive a oportunidade de ajudar a entrar na seleção. O futebol brasileiro é o mais procurado a nível individual, é o que mais talento produz no mundo. Na Europa é Portugal, mas no Mundo é o Brasil", diz.

O treinador português respondeu também às críticas de um jornalista brasileiro, que desvalorizou os três campeonatos portugueses conquistados por Jesus. "Eles não devem valorizar o nosso futebol e a dificuldade de ser campeão. Eu ouvi o que ele disse, e era só para corrigir que eu não ganhei três títulos, ganhei 11", rematou.

[Atualizado às 16h00]