Após dez anos de espera, um "dia feliz" para as crianças da ala oncológica do São João

“São oito quartos individuais, todos eles com casa de banho privativa, uma ludoteca e uma sala de descanso para os pais”, explica à Renascença Filomena Cardoso, enfermeira diretora do centro Hospitalar de São João.

Após dez anos a receberem tratamento oncológico em contentores, as crianças internadas no Hospital de São João, no Porto, vão finalmente ser transferidas para um novo serviço com capacidade para receber até 400 internamentos.

As obras da nova ala pediátrica deverão começar ainda este ano, esperando-se que estejam concluídas em 2021. Por enquanto, as crianças internadas com cancro no hospital ficarão no edifício central, para onde vão ser transferidas esta sexta-feira.

"É uma solução intermédia que melhora significativamente a segurança e a qualidade do serviço dos doentes", adianta Filomena Cardoso.

Questionados sobre o momento pelo qual aguardavam há uma década, os pais das crianças dizem-se "expectantes" mas "vigilantes", por recearem que a transferência possa atrasar ou até mesmo levar ao cancelamento da construção de uma nova ala pediátrica como prometido.