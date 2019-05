Todos levam com o pó de Tanak no Rali de Portugal

Ott Tanak defendeu a liderança do Rali de Portugal na segunda passagem pelas especiais de Lousã, Góis e Arganil e alargou a vantagem para o segundo classificado, que continua a ser o seu companheiro de equipa na Toyota, Jari-Matti Latvala, agora a 15.2 segundos.

A marca nipónica mantém a hegemonia verificada durante a manhã e Kris Meeke segura o terceiro posto, a 21.7s de Tanak. Em recuperação, com bom andamento, mas beneficiando do azar dos outros, estão Neuville e Ogier.

Os últimos a sofrer problemas, depois dos Hyundai de Sordo e Loeb, foram os Ford de Evans e Suninen. Evans, que rodava em quinto, teve um problema eletrónico; Suninen, que estava em terceiro, teve problemas nos travões.

Perante este cenário, Neuville terminou o troço de Arganil com o i20 da Hyundai no quarto lugar, a 25.3 segundos de Tanak, e com Ogier no quinto posto, a 26 segundos da frente.