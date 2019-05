Devedores de primeira e de segunda

A polémica “operação stop” do fisco em casamentos é criticada pelos comentadores do “Visto de Fora”, que consideram inaceitável a atuação da Autoridade Tributária.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez fazem o paralelo com os grandes devedores da banca, para concluir que em Portugal há dois pesos e duas medidas.

A edição desta semana também olha em pormenor para as recentes eleições europeias, onde a extrema-direita acabou por registar uma subida aquém do que muitos temiam.

Ao nível nacional, Olivier e Begoña analisam os resultados e as razões da elevada abstenção dos portugueses, em contraste com a maior participação no resto da Europa.

Para ouvir ainda neste “Visto de Fora”, Chico Buarque cantado em francês e Olivier Bonamici à beira das lágrimas.