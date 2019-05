Paulo Bento lamenta "clima de guerrilha" no futebol português

O treinador Paulo Bento, atualmente selecionador da Coreia do Sul, lamenta o "clima de guerrilha" vivido no futebol português, e antecipa um futuro negro, à semelhança do que é a realidade no futebol na Grécia.

"Pelo que tenho visto à distância, vejo que estamos a caminhar para o que acontece na Grécia. É um pais extraordinário, com uma liga que não é mais competitiva que a nossa, mas em que nos clássicos e dérbis, os adeptos visitantes nem sequer podem entrar no estádio. Espero que não esteja a suceder isto em Portugal, com as guerras que estão a ser fomentadas, e que dem vir a trazer medidas como estas", disse, em declarações à Renascença, no âmbito da Conferência Bola Branca.

O antigo treinador do Sporting e selecionador português diz que é preciso refletir com as atitudes fora das quatro linhas, que estão a tirar as famílias dos estádios.

"Há fatores que não nos orgulham, que se passam fora das quatro linhas, com guerras que poderiam ser evitadas. Ainda temos a felicidade de ter gente com as famílias nos estádios, mas com este ambiente de guerrilha, que pode trazer insegurança, em termos de violência e falta d esegurança, as famílias podem não voltar, e as pessoas devem refletir", adicionou.

Futebol agrada

Com vasta experiência de jogador e treinador na I Liga, Paulo Bento lamenta os acontecimentos polémicas, tendo em conta que a qualidade do futebol praticado foi satisfatório.

"O que se passou nos relvados agrada-nos. O campeonato revelou ter competitividade, pela forma como foi disputado até ao fim, em vários pontos da tabela, quer na luta pelo título, como a manutenção", rematou.