Lembra-se de Roberto? O antigo guarda-redes do Benfica vai jogar no West Ham

O West Ham anunciou a contratação do guarda-redes espanhol Roberto, que passou pelo Benfica em 2010/11.

Na Luz, o guarda-redes fez toda a temporada a titular, com 41 jogos disputados, mas não impressionou, seguindo as restantes três temporadas de contrato emprestado. Aos 33 anos de idade, e depois de uma época no Espanyol em que fez apenas seis jogos, vai reforçar a baliza do West Ham, que perde Adrián, também em final de contrato.

O contrato é válido por duas temporadas, e uma terceira de opção. Roberto deverá ser o suplente de Lukasz Fabianski.

Formado no Atlético de Madrid, Roberto passou ainda pelo Zaragoza, Málaga, Olympiakos, Recreativo e Benfica.