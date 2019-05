Arganil faz duas baixas. Tanak na liderança do Rali de Portugal

Ott Tanak já tinha encostado a Sordo, após a passagem por Góis, mas o espanhol continuava na frente do Rali de Portugal, por meio segundo. O piloto da Toyota continuou ao ataque em Arganil, na terceira especial do dia, mas beneficiou também dos problemas da Hyundai.

Sordo parou a meio da classificativa, devido a problemas de alimentação de combustível, e ficou fora da luta. Já está a mais de 18 minutos de Tanak. Arganil provocou outra baixa na marca sul-coreana. Loeb também parou, com os mesmos problemas, acabando o troço, a quase 16 minutos do líder.

A Toyota está a dominar o Rali de Portugal, com os três pilotos nos três primeiros lugares. Latvala é segundo, a 6.9 segundos de Tanak, e Meeke é terceiro, a 14 segundos. Os melhores dos outros são os Ford, com Suninen em quarto, a 17s, e Evans em quinto, a 21.7s.

O campeão do mundo e líder do Mundial de Pilotos, Sebastien Ogier, é o mellhor da Citroen na sexta posição, a 23.1 segundos do líder, e tem Neuville no seu encalce, na sétima posição, a somente 0.5 segundos.

Durante a tarde, os pilotos repetem as passagens por Lousã, Góis e Arganil. O dia termina no Eurocircuito de Lousada, com a especial espetáculo de 3.36km.