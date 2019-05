Famalicão apresenta João Pedro Sousa como treinador

O Famalicão anunciou a contratação do treinador João Pedro Sousa para assumir o comando da equipa no regresso à I Liga. O treinador de 47 anos foi apresentado em conferência de imprensa na Casa Camilo Castelo Branco.

João Pedro Sousa era adjunto de Marco Silva desde 2012/13, com passagens pelo Estoril, Sporting, Olympiakos, Hull City e Watford. Na última época, o técnico trabalhou no Everton.

O Famalicão não é um clube estranho para João Pedro Sousa, que foi adjunto de de Artur Jorge e Alberto Silva, em 2009/10, quando o Famalicão disputava o quarto escalão do futebol português. O técnico arrancou a carreira de treinador na Academia Lacatoni, em 2006, com uma passagem pelos juniores do Braga, entre 2010 e 2012.

Em conferência de imprensa, João Pedro Sousa agradeceu a Marco Silva pela confiança. "Preciso de lhe agradecer, e também a toda a estrutura do Everton pelo apoio que me deram no processo de desvinculação. É uma honra estar aqui. Quando me apareceu um projeto ambicioso como o do Famalicão, tive de parar para pensar e ponderar a possibilidade. Analiseo com o Marco, e chegamos à conclusão que é a altura certa para dar este passo".

O novo técnico prefere não estabelecer uma meta concreta de pontos ou classificação para a próxima época, mas deixa a garantia que a equipa vai lutar pelos três pontos em todas as partidas.

"O objetivo macro é consolidar o clube na I Liga, mas não ponho limites. O que prometo aos adeptos é uma equipa à sua imagem, sempre preparados para disputar todos os jogos, sem exceção, pela vitória", disse.

João Pedro Sousa será o sucessor de Carlos Pinto, que assumiu o comando do clube famalicense para o final da temporada, após a rescisão com Sérgio Vieira, que disputou a maior parte da temporada que culminou no segundo lugar da II Liga, e respetiva subida de divisão. Miguel Cardoso foi também um nome apontado ao clube, mas acabou por rumar ao AEK de Atenas.