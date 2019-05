Ed Sheeran convida Médicos Sem Fronteiras para concerto no Estádio da Luz

O músico britânico Ed Sheeran dá este fim de semana dois concertos em Lisboa, no Estádio da Luz, e convidou a organização Médicos Sem Fronteiras a estar presente com uma exposição.

“Congratulamo-nos muito com esta colaboração com Ed Sheeran e em irmos partilhar da forte energia dos seus fãs”, escreve a organização humanitária no seu Facebook.

“Queremos dar a conhecer a nossa experiência e trocar ideias”, acrescenta a mensagem, citando um comunicado de João Antunes, representante da MSF Portugal.

O convite partiu do próprio músico, que quis, desta forma, dar a conhecer o trabalho da organização médica internacional nos vários cantos do mundo onde atua. Para tal, foram montadas duas tendas na entrada principal do Estádio da Luz, onde os visitantes poderão utilizar óculos de realidade virtual para entrarem dentro das ações levadas a cabo pela ONG.

Será ainda possível conversar com médicos e outros profissionais que contribuem para a concretização dos projetos da organização. Tudo, entre as 16h00 e as 20h00 dos dias 1 e 2 de junho, os dias do concerto.

Além disso, no stand de artigos de “merchandising”, haverá uma t-shirt à venda com a parceria MSF/Ed Sheeran, cujos lucros reverterão, na íntegra, para a ONG.

Malas grandes e caixas de comida entre os objetos interditos

Ed Sheeran sob ao palco no Estádio da Luz nos dias 1 e 2 de junho, às 18h15. Os espectadores há muito que são avisados sobre a importância de comprarem bilhetes em vendedores autorizados e, mais recentemente, a organização do espetáculo deu a conhecer a lista de objetos interditos no recinto.

Por exemplo: correntes metálicas e objetos pontiagudos, malas de grandes dimensões, caixas e recipientes com comida, garrafas, latas, copos, chapéus de chuva, lanternas, cadeiras ou “selfie sticks”.