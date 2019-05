Low hospitalizado e falha próximos jogos da seleção alemã

O selecionador alemão, Joachim Low, foi hospitalizado e não poderá marcar presença no banco de suplentes nos próximos dois jogos de qualificação para o Campeonato da Europa 2020.

Em comunicado, a federação alemã anunciou que Low sofreu um acidente desportivo, que terá causado problemas de circulação. O adjunto Marcus Sorg vai assumir a liderança da equipa nas partidas contra a Bielorrússia e Estónia.

"Já estou muito melhor, mas tenho de me poupar nas próximas quatro semanas. Estarei em constante contacto com a equipa técnica. Eles têm todos muita experiencia e vão fazer bem o trabalho", disse Low, em declarações reproduzidas no site oficial da federação.

A Alemanha defronta a Bielorrússia no dia 8 de junho, fora de portas, e recebe a Estónia, no dia 11, em Mainz. A "mannschat" não lidera o grupo C. A Irlanda do Norte segue em primeiro, com seis pontos, mais três do que Holanda e Alemanha.