Dani Sordo é o primeiro líder do Rali de Portugal. O espanhol da Hyundai pulverizou o tempo de Tanak e completou os 12.35 km da especial da Lousã em 9:06.9. O estónio da Toyota foi o segundo mais rápido, com mais 4.2 segundos do que Sordo.

Tanak, no entanto, sorri porque os seus principais rivais na luta pelo título, Neuville e Ogier, sentiram dificuldades e registaram atraso significativo. O líder do Mundial de Pilotos fez o décimo tempo, com mais 15.5 segundos do que Sordo, e Neuville foi nono, a 14.6s.

Os três primeiros classificados são de três marcas diferentes. Atrás de Sordo (Hyundai) e Tanak (Toyota) está Suninen (Ford). O melhor da Citroen é Esapekka Lappi, em sétimo, a 8.1 segundos do líder.

Os primeiros pilotos já estão na segunda super especial, a completar os 17.78 km de Góis.