Proença quer os clubes "sentados à mesa" para discutir mau ambiente do futebol português

Pedro Proença quer reduzir o tom da polémica em torno das arbitragens em Portugal. No discurso de recandidatura à presidência da Liga, Proença diz que as arbitragens não são responsabilidade direta do organismo, mas admite não estar satisfeito com o ambiente vivido esta temporada.

"As arbitragens não são responsabilidade da Liga, mas não deixamos de ter as nossas preocupações. Estamos atentos e temos feito de tudo para baixas os decibéis no futebol. Foram várias ações que a Liga promoveu nestes quatro anos. Queremos que os clubes se sentem à mesa para que a discussão aconteça com normalidade. As próprias marcas e patrocinadores querem outro ambiente, e não estamos satisfeitos. Queremos reduzir os níveis comunicacionais, só os 90 minutos é que deveriam interessar", começou por dizer.

No discurso de recandidatura, Proença destacou que a Liga, atualmente, tem os "alicerces bem cimentados", destacando a recuperação do passivo "económico e da credibilidade". O presidente apontou para os cinco objetivos na sua recandidatura: Afirmação da Liga, valorização das competições, industrialização do futebol português, maior aposta no digital e internacionalização da marca.

Pronçea diz que já reuniou com vários clubes, com um "feedback" positivo por parte da grande maioria: "Desde o dia que anunciamos a recandidatura, temos tido reuniões com todas as SADs. As pessoas estão connosco no nosso compromisso. Mais de 80% das SADs validaram o nosso projeto, até dia 12 falaremos com todos".

Com as bases definidas, Proença acredita que é hora de impulsionar a Liga Portugal. "Temos de levar as nossas competições e protagonisas para o patamar da excelência. O futuro do futebol português vai obrigar a fazer alterações profundas, na sua modernização".

As eleições para os órgãos sociais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o quadriénio 2019/2023 vão realizar-se em 12 de junho de 2019, no Porto. A data de entrega das candidaturas está marcada para 7 de junho de 2019. Apenas Pedro Proença confirmou candidatura.