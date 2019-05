PJ apreende 600 kg de cocaína em veleiro nos Açores

A Polícia Judiciária apreendeu, na quinta-feira, uma elevada quantidade de cocaína dentro de um veleiro que se encontrava na marina da cidade da Horta, nos Açores.

Segundo o comunicado emitido nesta sexta-feira pela PJ, a embarcação era procedente das Caraíbas e entrou naquela marina na noite de 29 para 30 de maio e já estava sinalizada pelas autoridades.

Por isso, em cumprimento de mandado judicial, o veleiro foi alvo de busca na quinta-feira, tendo sido apreendidos, durante a busca, cerca de 600 quilos de cocaína e detidos três homens estrangeiros.

Os detidos vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária, através Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, desenvolveu, nos últimos dias, na Região Autónoma dos Açores, uma investigação de cariz internacional, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, explica a PJ em comunicado.

Foi na sequência desta investigação que o veleiro em causa foi sinalizado e depois alvo de busca.

A investigação contou com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e das autoridades espanholas, francesas, italianas e montenegrinas.