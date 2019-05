Bola Branca em modo conferência propõe reflexão sobre futebol português

Ao longo da sua história, a Renascença acompanhou todos os grandes momentos do futebol português através da marca Bola Branca. Num momento de particular crispação na indústria do futebol em Portugal, a Renascença lança o desafio aos principais agentes do futebol profissional português a apresentarem propostas concretas para mudar esse clima, fomentando um debate construtivo.



“Que futebol queremos para Portugal?”, a primeira Conferência Bola Branca, realiza-se entre as 9h00 e as 18h30, no auditório da Renascença, em Lisboa, no dia 3 de junho. Têm a palavra os agentes da indústria, contrapondo argumentos para contribuir positivamente para melhorar o futebol português.

O desafio foi lançado pela Renascença e acolhido por várias instituições e personalidades com responsabilidades no futebol. João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e Juventude, dará o pontapé de saída neste jogo sobre o jogo.

Sónia Carneiro e Helena Pires, da Liga Portugal, têm a organização a seu cargo e vão abordar o presente e o futuro das competições profissionais. E ao falarmos de futuro iremos dedicar atenção à formação, com José Couceiro, diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Mil-Homens, diretor geral do Centro de Formação e Treino do Benfica, e Tomaz Morais, do departamento de Formação e Liderança do Sporting.

Os antigos internacionais portugueses, Nuno Gomes, Maniche e Marco Caneira darão o seu contributo, orientados por Rui Vitória e José Peseiro. Tudo apitado por João Capela e Duarte Gomes, com as associações de classe representadas pelos seus líderes: Joaquim Evangelista, José Pereira e Luciano Gonçalves.

O debate será enriquecido com representantes de Benfica e Sporting, com jornalistas, comentadores, agentes e especialistas em direito desportivo. A uma conferência que não podia faltar a "Tertúlia Bola Branca", com Domingos Paciência, Olivier Bonamici, Pedro Azevedo e a participação especial de Ribeiro Cristóvão.

Bola Branca dá a palavra ao futebol. Tudo para acompanhar na Renascença e em rr.sapo.pt, no dia 3 de junho, entre as 9h00 e as 18h30, no auditória da Renascença, em Lisboa.





PROGRAMA



09h00 | Boas-vindas, Pedro Leal, Diretor Geral Renascença

09h05 | Abertura, João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto

09h20 | O futuro do Futebol português. Sónia Carneiro, Diretora Executiva Coordenadora da Liga Portugal

09h40 | As propostas do Sport Lisboa e Benfica. Varandas Fernandes, Vice-Presidente SL Benfica

10h00 | Competições profissionais num novo Futebol. Helena Pires (Diretora Executiva Competições Liga Portugal), Lúcio Correia (Professor Direito Desporto Universidade Lusíada) e Luis Vilar (Diretor FCSD Universidade Europeia)

10h50 | Pausa para café

11h00 | Formação: uma aposta para continuar? Pedro Mil-Homens (Diretor Geral Centro Formação e Treino SL Benfica), Tomaz Morais (Departamento Formação e Liderança Sporting CP) e José Couceiro (Diretor Técnico Nacional FPF)

12h00 | Tertúlia Bola Branca. Domingos Paciência, Olivier Bonamici, Ribeiro Cristóvão e Pedro Azevedo

12h40 | Palavra ao Mister: José Peseiro

13h00 | Pausa para almoço

14h30 | As propostas do Sporting Clube de Portugal. Rahim Ahamad, Conselho Diretivo Sporting CP

14h50 | Banco de Ideias. Joaquim Evangelista (Presidente Sindicato Jogadores) e José Pereira (Presidente Associação Treinadores)

15h20 | O contributo de ex-jogadores internacionais. Nuno Gomes, Maniche e Marco Caneira

16h00 | O que mudar na Arbitragem. João Capela (Árbitro Internacional), Duarte Gomes (Ex-Árbitro ) e Luciano Gonçalves (Presidente APAF)

17h00 | Pausa para café

17h15 | Como mudar o Futebol português. Emanuel Calçada (Secretário Geral Associação Agentes Futebol), Pedro Henriques (Comentador e Ex-Jogador) e José Carlos Freitas (Jornalista)

18h00 | Palavra ao Mister: Rui Vitória

18h30 | Encerramento