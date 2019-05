Antonio Conte é o novo treinador do Inter

O Inter de Milão anunciou a contratação do treinador Antonio Conte, que sucede a Luciano Spalletti no cargo.

O técnico de 49 anos regressa a Itália, após dois anos no Chelsea, entre 2016 e 2018, e um ano fora do ativo. Spalletti passou as últimas duas temporadas no clube "nerazzurri", conquistando duas presenças consecutivas na Liga dos Campeões.

Em declarações reproduzidas nos meios oficiais do Inter, Conte mostrou-se entusiasmado com o regresso à Serie A: "Um novo capítulo da minha vida que começa. Através do meu trabalho, vou tentar repagar a confiança que a direção coloca em mim. Escolhi o Inter pelo clube que é e pelo projeto ambicioso".

Conte não treina na Serie A desde 2014, quando deixou a Juventus, que orientou durante duas temporadas, depois de também ter passado pelo Arezzo, Bari, Atalanta e Robur Siena. Ao longo da carreira, venceu três vezes a Serie A, duas Supertaças, uma Premier League e uma FA Cup. Depois da "Vecchia Signora", orientou a seleção durante dois anos, no Europeu 2016.