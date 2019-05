Raptors vencem primeira batalha com os Warriors

Os Toronto Raptors venceram o primeiro jogo da final da NBA, frente aos Golden State Warriors, por 118-109. Pascal Siakam foi o melhor dos canadianos, com 32 pontos, oito ressaltos e cinco assistências. Kawhi Leonard marcou 23 pontos e Marc Gasol contribuiu com 20.

Os Warriors, ainda sem Kevin Durant, tiveram um coletivo menos inspirado do que é habitual. Ainda assim, Curry foi o melhor marcador do jogo, com 34 pontos. Klay Thompson fez 21 e Draymond Green voltou a registar triplo-duplo: dez pontos, dez ressaltos e dez assistências.

O segundo jogo, na noite de sábado para domingo, volta a realizar-se em Toronto.