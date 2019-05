Ingleses querem levar as pérolas

Bruno Fernandes para o Manchester United, João Félix para o Manchester City. Dois dos maiores valores da Liga Portuguesa estão a ser cobiçados por clubes ingleses.

"Manchester United chega-se à frente", lê-se na manchete do jornal "A Bola"". Propsota do City não convence e rival de Manchester vai atacar Bruno Fernandes em força. Campeão inglês não passa dos 55 milhões de euros, mais jogadores. "Red Devils" dispostos a ir mais longe. O jornal salvaguarda, ainda, que Bas Dost volta atrás e deseja ficar.

"Cimeira por Félix", titula o "Record". Ingleses revelam encontro de Vieira com diretor-executivo do Manchester City. Jorge Mendes também esteve presente. Presidente do Benfica mantém fasquia dos 120 milhões. O jornal apresenta entrevista Ferro. O central diz que quer ficar no Benfica.

"O Jogo" centra-se em Galeno: "Plano para conqusitar Conceição". O extremo foi o jogador emprestado mais bem-sucedido do FC Porto em 2018/19. O jornal da Global Media revela, ainda, que Mangala já está em Portugal.

Sobre o Sporting, "O Jogo" revela que Slimani aguarda por Dost. "A Bola" e o "Record" têm resposta: Bas Dost volta atrás e deseja ficar. Rosier, lateral-direito do Dijon, dá prioridade ao Sporting.

Ainda do mercado, "O Jogo" informa que o Benfica tem 15 milhões de euros para contratar um avançado.