Naufrágio em Budapeste. Detido comandante de navio que colidiu com barco de turismo

O comandante do navio que colidiu com a embarcação de turismo, que se afundou no rio Danúbio, em Budapeste, causando pelo menos sete mortos, foi detido pelas autoridades, anunciou a polícia húngara.



As autoridades referem, em comunicado divulgado no seu sítio oficial na internet, que o homem, de nacionalidade ucraniana, de 64 anos, é suspeito de ter colocado em perigo o transporte fluvial, causando um acidente mortal em massa.

Até ao momento, apenas sete das 35 pessoas a bordo, que incluíam 33 sul-coreanos, sobreviveram ao incidente perto do parlamento húngaro. Sete mortos estão já confirmados, existindo 21 desaparecidos.