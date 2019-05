Luís Castro troca o Vitória de Guimarães pelo Panetolikos

Luís Castro deixou o Vitória de Guimarães e é o novo treinador do Panetolikos, da Grécia. Não confundir os "Luíses Castro": este era o treinador da equipa de sub-23 dos vitorianos, não o da equipa principal.

No site oficial, o Panetolikos oficializou a contratação de Luís Castro, de 39 anos, que assinou contrato válido para as próximas três temporadas

Luís Castro levou os sub-23 do Vitória ao sétimo lugar da Liga Revelação, esta época. No nono classificado da Liga grega, encontra os portugueses Pedro Amaral e Guga, emprestados pelo Benfica, e Frederico Duarte.

"Estou muito feliz por iniciar esta colaboração. O projeto do clube pesou na minha escolha. O Panetolikos é um clube organizado e sei que os adeptos aqui vivem para o futebol. Vamos fazer um grande esforço para atingir metas mais altas no futuro", afirmou o técnico, em declarações reproduzidas pelo site do Panetolikos.

Esta é a primeira experiência de Luís Castro como timoneiro de uma equipa principal. O treinador passou toda a sua carreira, salvo uma breve experiência como coordenador de formação nos húngaros do Debreceni, no V. Guimarães, ora como treinador da formação, ora como coordenador.