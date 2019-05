Benfica já tem camisola para a época 2019/20

O Benfica divulgou, esta quinta-feira, a camisola principal da próxima temporada. O campeão nacional apostou no minimalismo para a nova vestimenta encarnada, que marca o regresso da gola redonda em branco.

Com João Félix, Jota e Florentino como modelos, no site oficial, o Benfica revelou que a nova camisola também terá a costura das mangas a branco e as três riscas brancas da Adidas de cada lado do torso.

Um "design" simples que contrasta com o segundo equipamento, que se destaca pela "textura" metálica. Camisola cinzenta, com riscas feitas de pontos negros e detalhes a preto e a um tom rosado de vermelho.

Veja as imagens