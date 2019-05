Halep sofre, mas segue para a terceira ronda de Roland Garros

Simona Halep avançou para a terceira ronda de Roland Garros, esta quinta-feira, ao derrotar a polaca Magda Linette.

À procura do "bis" no segundo torneio do Grand Slam do calendário de ténis, a número três do mundo durou mais de duas horas (2h11) para derrotar a 87.ª classificada do "ranking", em três "sets", por 6-4, 5-7 e 6-3.

A antiga número um mundial espera, agora, pela vencedora do duelo entre a sérvia Aleksandra Krunic (76.ª WTA) e a ucraniana Lesia Tsurenko (27.ª), que foi interrompido devido a falta de luz. Na altura, registava-se um empate de 6-6 no terceiro "set", após uma vitória nos parciais anteriores, por 7-5, para cada uma. Tsurenko ia servir.

Quem não passou da segunda ronda foi Caroline Garcia, número 22 da hierarquia mundial. A francesa foi surpreendida pela "qualifier" russa Anna Blinkova, número 177 do mundo, pelos parciais de 1-6, 6-4 e 6-4.

Blinkova também aguarda por rival para a terceira ronda. O encontro entre a norte-americana Madison Keys, número 10 do mundo, e a australiana Priscilla Hon, 132.ª, também foi suspenso por falta de luz. Após uma vitória, por 7-5, para cada uma, nos dois "sets" anteriores, as duas tenistas iam começar a "negra", com Keys a servir primeiro.

Oito, nove e dez do mundo em frente



No quadro masculino, os números oito, nove e dez do mundo selaram a passagem para a terceira ronda.

O argentino Juan Martín Del Potro demorou quase quatro horas (3h46) para superar o japonês Yoshihito Nishioka, número 72 ATP. O número oito mundial venceu em cinco "sets", por 5-7, 6-4, 6-2, 6(5)-7 e 6-2.

Também o italiano Fabio Fognini teve de se esforçar, para ultrapassar o argentino Federico Delbonis, 75.º ATP. O número nove do mundo venceu em quatro parciais, por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-3, ao cabo de 2h24.

O russo Karen Khachanov, número 10 mundial, foi mais um a sofrer: precisou de quase três horas (2h45) para derrotar o francês Gregoire Barrere, 127.º ATP, em quatro "sets", pelos parciais de 6-3, 7-6(6), 0-6 e 7-5.

Na terceira ronda, Del Potro terá pela frente o australiano Jordan Thompson, 69.º do mundo. Fognini medirá forças com o espanhol Roberto Bautista Agut, 21.º ATP. Khachanov espera por rival: será entre o eslovaco Martin Klizan, 55.º mundial, e o francês Lucas Pouille, 26.º da hierarquia. Quando o jogo foi interrompido, devido a falta de luz, o homem da casa, que ia servir, perdia por 7-6(4), 2-6, 6-3 e 3-1.