Pinto da Costa espera que vários sub-19 façam carreira no FC Porto

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, expressou, esta quinta-feira, o desejo de ver, mais tarde, vários jogadores da equipa de sub-19, que esta temporada conquistou a Youth League, feito inédito em Portugal, e o campeonato nacional de juniores fazer carreira no clube.

Pinto da Costa recebeu os campeões nacionais e europeus de sub-10 no Museu do FC Porto, de forma a homenagear a época de sonho da equipa.



"Espero que muitos de vocês tenham uma carreira no FC Porto, mas há uma coisa que certamente nunca irão esquecer: foi o primeiro título nacional que conquistaram", enalteceu o presidente portista.

Pinto da Costa salientou que, "independentemente do número de títulos que venham a conquistar, [os jogadores dos sub-19] nunca esquecerão este como um estímulo, como uma glória e um momento de felicidade".

"Pela forma como festejaram, viu-se que estavam felizes por vocês, mas também pelo grupo e por sentirem que estavam a ser campeões pelo FC Porto", rematou o máximo dirigente do clube portista, no museu.

Treinador e jogadores orgulhosos pela época histórica



O treinador dos juniores do Porto, Mário Silva, assumiu que a receção no museu se traduziu em "orgulho e sentimento de dever cumprido", após "uma época de sonho" e histórica, da qual era "impossível pedir mais".

Não obstante, o técnico salientou que, embora não descure os resultados e as vitórias obtidos, o mais importante é a evolução dos jogadores, "de forma a estarem preparados para as equipas profissionais".

O médio Francisco Meixedo referiu que a união "foi uma das chaves" para o sucesso e que os jogadores são "lutadores e ambiciosos". Fábio Silva, avançado, assumiu que foi uma época "de muito sacrifício".

"Provámos o nosso valor a toda a gente e sabemos que estes títulos foram muito importantes para a formação do FC Porto. Há uma grande união em todos os escalões do FC Porto, não é só no nosso. Isso faz parte do ADN do FC Porto. Foi uma época de superação para todos nós. Agora, é desfrutar e pensar na próxima época", projetou Fábio Silva, de 16 anos.