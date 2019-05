Oliveirense é o primeiro finalista da Liga de basquetebol

A Oliveirense vai ter oportunidade de revalidar o título de campeã nacional de basquetebol. A equipa de Oliveira de Azeméis qualificou-se para a final da Liga, esta quinta-feira, ao vencer no reduto da Ovarense, por 93-73, no terceiro jogo das meias-finais, fazendo o 3-0.

Travante Williams foi o jogador em maior destaque da partida, com 21 pontos, cinco ressaltos e duas assistências. O "0" da Oliveirense foi bem acompanhado por James Ellisor, que amealhou 19 pontos, e por Thomas Thaey, que roçou o duplo-duplo, com 12 pontos e nove assistências.

Nos da casa, nota para os 17 pontos de Coreontae Deberry e os 15 de William Perry, que no entanto foram insuficientes para inverter o texto.

Na final, os campeões nacionais ficam à espera de Benfica ou FC Porto. Os encarnados levam vantagem nas meias-finais, com um 2-0. O terceiro jogo está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Dragão Caixa. Se voltar a vencer, o Benfica marcará encontro com a Oliveirense, na final.