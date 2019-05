Miguel Cardoso pede "jogadores com coragem" para triunfar na Grécia

Miguel Cardoso precisa de jogadores corajosos, no AEK, para ter sucesso na Grécia.

O treinador português foi apresentado como novo treinador do AEK, esta quinta-feira, e admitiu que será "exigente" e que quer uma equipa que "seja capaz de se impor ao adversário". Para tal, precisa de guerreiros.

"Na Grécia, sem jogadores com coragem será difícil. Ao receber a bola sob pressão, é importante que se mostrem e não se escondam. Quero uma equipa que não tenha problemas em ter a bola e pressione o adversário no seu próprio meio campo", afirmou o técnico.

Miguel Cardoso garantiu que dará o seu melhor "para criar uma equipa que deixe os adeptos orgulhosos, com o espírito da união presente na relação entre todas as partes, todos os dias".

O técnico, de 47 anos, assinou contrato de duas temporadas com o AEK, depois de passagens mal sucedidas por Nantes, de França, e Celta de Vigo, de Espanha, na época que agora finda. Miguel Cardoso ganhou notoriedade com o seu primeiro trabalho como treinador principal, no Rio Ave, em 2017/18, em que conseguiu o quinto lugar do campeonato.