Houve sala cheia, debate, prémios e vivas à Mãe Soberana

Fora a jornalista Catarina Canelas, e a delegação que veio expressamente do Algarve, poucos seriam os que se encontravam no auditório da Renascença, em Lisboa, que conheciam a tradição da Mãe Soberana, em Loulé.

Essa tradição foi alvo de uma reportagem da TVI, que foi distinguida esta quinta-feira com o prémio de jornalismo D. Manuel Falcão, atribuído pelo Secretariado da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais, que organiza o evento anual.

Em declarações à Renascença, a jornalista premiada explica a diferença entre tratar um evento como o de Loulé de forma puramente noticiosa e contar a história das pessoas. “Há aqui histórias para contar e há um olhar que penso que é muito importante. Foi isso que cativou e emocionou tanto as pessoas, que é um olhar exterior. É este sentimento e esta comunhão de fé que aquele povo vive.”

“Fui lá, estive lá três semanas e quis contar uma história. A história de uma celebração e a história daquelas gentes e como é que cada uma daquelas pessoas com quem falei vive aqueles dias em que a mãe soberana desce à cidade de Loulé e se mantém até voltar novamente ao seu lugar. As imagens falam por si. Além de ter encontrado muita fé encontrei muita devoção, encontrei alegria, uma alegria que não é comum neste tipo de celebrações. Estamos habituados a ver celebrações mais pesadas, se eu puder utilizar esta palavra, com mais dor. Ali há muita alegria, há vivas a Nossa Senhora, toda a comunhão que junta esta gente”, explica.

Em honra da tradição local o pároco de Loulé, que quis estar presente, agradeceu pessoalmente à jornalista ter divulgado a tradição e terminou com um forte “Viva a Mãe Soberana”, de que todo o auditório fez eco.

Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado das Comunicações Sociais há poucos meses, acredita que como esta há muitas outras histórias de religiosidade popular por contar. “Há certamente. Eu era uma daquelas pessoas que não conhecia a mãe soberana e que não fazia a mais pequena ideia do que ia ver. Assim como eu fui surpreendida, e bem, de certeza que Portugal está repleto de histórias para contar, que tocam o coração das pessoas e que partem desta realidade que é a presença de Deus nas suas vidas.”

Este ano houve ainda um segundo premiado, no caso o “Diário do Minho”, que cumpre 100 anos. O seu diretor, padre Paulo Terroso, sublinha que apesar de centenária, a publicação que “faz uma leitura em chave cristã dos acontecimentos” respira saúde. Prova disso são os 80 mil leitores diários e as 60 mil que vão todos os dias ao site. Mas se os tempos são difíceis para toda a comunicação social, no Minho não é diferente e o sacerdote continua a esperar que estes leitores diários se traduzam em “mais assinantes e mais publicidade paga”.

“O jornalista é-o na medida em que vai ter com as pessoas”

A tarde foi ainda de apresentação do livro “Fake Pope”, do jornalista italiano Nello Scavo, que fez um apanhado de notícias falsas sobre o Papa Francisco, desmontando-as e procurando compreender de onde vêm e a quem servem estas “verdadeiras agressões” ao Papa Francisco.

O jornalista participou depois num curto debate com Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e com Irina Shev, jornalista da SIC, centrada no papel das redes sociais para os media atuais.

Irina Shev recordou que “as redes sociais são apenas uma ferramenta e nós é que lhes damos uso”, mas sublinhou a “facilidade com que o anonimato facilita o bullying”. Outro problema é o facto de, ao contrário de nos colocarem em contacto com o mundo, estas tendem potenciar as mentes fechadas. “O algoritmo deixa-nos fechados numa bolha. Se eu acho que Donald Trump é um mau presidente, recebo notícias que vão ao encontro do que eu acho. É sempre o mesmo ciclo. O problema desta rede é a dificuldade de criar comunidades abertas”, disse.

Nelson Ribeiro apontou o facto de que “Não temos noção do quanto lidamos com a inteligência artificial” e falou dos efeitos que as novas tecnologias podem ter nas gerações mais novas. “As crianças têm dificuldade maior em gerar empatia com os outros, não sabem resolver problemas. Com um smartphone é fácil, mas na negociação com o outro eu não resolvo carregando num botão. Para as crianças isto é mais complexo de compreender.”

Tanto Nello Scavo como Irina Shev concordam que para os jornalistas é importante sair do seu ambiente e cultivar a relação próxima com as pessoas. “É um esforço maior do que era no passado, mas o jornalista é-o na medida em que vai ter com as pessoas. O jornalismo na internet não chega”, disse o Italiano.

Por fim, Nelson Ribeiro disse que não se devia esperar que sejam as grandes redes sociais a combater a desinformação e as “fake news”. “As empresas que gerem redes sociais têm um objetivo que é o lucro. Uma empresa como o Facebook a esforçar-.se para erradicar notícias falsas? Isso só vai acontecer se um dia isso for rentável”, concluiu.