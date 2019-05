Norueguês marca nove golos num jogo do Mundial sub-20

Braut Haaland bateu o recorde de golos num só jogo num Mundial de sub-20, na Polónia, esta quinta-feira, ao marcar nove golos na vitória da Noruega sobre as Honduras, por 12-0.

O avançado, de 18 anos, marcou aos sete, 20, 36, 43, 50, 67, 77, 88 e 90 minutos e ajudou a Noruega a conseguir, também, aquela que é a vitória mais expressiva de sempre da competição. Os outros golos foram marcados por Ostigard, Hauge e Markovic.

Haaland superou o brasileiro Adailton que, no Mundial de sub-20 de 1997, na Malásia, marcou seis golos à Coreia do Sul. Uma vitória conseguida por 10-3.

Apesar desta histórica vitória, a Noruega pode não conseguir avançar para os oitavos de final, uma vez que ficou no terceiro lugar do Grupo C, com três pontos. Só os quatro melhore terceiros seguem em frente.

No outro jogo do grupo, o Uruguai derrotou a Nova Zelândia, por 2-0, e garantiu o primeiro lugar, com nove pontos. Os neozelandezes ficaram em segundo, com seis. Ambas as seleções passaram para os oitavos de final. As Honduras ficaram no último lugar do grupo, sem qualquer ponto.