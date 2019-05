Marta Temido diz que Lei de Bases da Saúde é oportunidade que "não pode ser desperdiçada"

A ministra da Saúde considera que os portugueses não perdoariam que fosse “desperdiçada a oportunidade” de ter uma “melhor" Lei de Bases da Saúde, defendendo que a proposta do Governo salvaguarda um “serviço público forte”. “O Governo continua perfeitamente convicto de que a sua proposta é a melhor para o que importa salvaguardar: um serviço público forte, onde a preferência é pela gestão pública e pelo trabalho em tendencial dedicação exclusiva”, afirmou Marta Temido aos jornalistas no final de um debate no Parlamento.

A ministra diz que ainda confia que os partidos que vão votar sexta-feira na especialidade as propostas para a Lei de Bases da Saúde saibam “perceber as diferenças” entre a Lei que ainda está em vigor e a proposta do Governo, em que “os serviços públicos saem reforçados". Contudo, Marta Temido acrescenta que uma lei não deve “reduzir o mundo apenas a um cenário de ou preto ou branco”, referindo-se aos partidos mais à esquerda do PS que rejeitam propostas que admitam as parcerias público-privadas na saúde.

SNS tem mais 10.800 profissionais hoje do que no final de 2015

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem hoje mais 10.800 profissionais do que tinha no final de 2015, segundo números hoje apresentados pela ministra da Saúde no parlamento. Na sua intervenção no plenário, Marta Temido afirmou que o SNS tem hoje “a maior força de trabalho de sempre”, com mais 6.400 trabalhadores do que antes do início da ‘troika’ e mais 10.800 do que em dezembro de 2015.

Do acréscimo de profissionais, segundo dados de abril deste ano, mais 1.800 são médicos especialistas, mais 4.400 são enfermeiros e mais mil são técnicos superiores de saúde e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. No total, no final de abril havia no SNS 130.800 profissionais, com a ministra da Saúde a destacar que “não estão sujeitos a reduções de salários e a majorações por trabalho suplementar e horas incómodas”, além de ter sido reposto o regime das 35 horas de trabalho semanais.

Quanto ao número de portugueses sem médico de família, Marta Temido diz que foi reduzido em mais de 300 mil em quatro anos. “A meta que nos propusemos permanece por alcançar. A distância a que dela ficaremos depende do preenchimento das 398 vagas adicionais [para médicos de família] agora abertas, estimando-se a possibilidade de cobertura de outros 300 mil cidadãos até final da legislatura”, disse aos deputados, na sua primeira intervenção durante a interpelação do PSD ao Governo sobre política de saúde.

Ministra diz que é "totalmente inaceitável" caso dos internamentos em Vila Franca de Xira

A ministra da Saúde considerou hoje “totalmente inaceitável” a situação dos internamentos em refeitórios no Hospital de Vila Franca de Xira, mas avisou que isso não pode “contaminar o processo de decisão” quanto à manutenção da parceria público-privada. “É uma situação inaceitável. Em primeira linha é ao gestor do contrato que incumbe a responsabilidade de zelar para que estas circunstâncias não existam. Independentemente do choque que todos possamos ter com esta circunstância, não podemos contaminar o processo de decisão de uma eventual renovação da parceria público-privada (PPP)”, afirmou Marta Temido aos jornalistas no final de um debate parlamentar.

A ministra foi questionada sobre as conclusões do regulador da Saúde que identificou centenas de doentes internados pelo menos ao longo de quatro anos no Hospital de Vila Franca em refeitórios, casas de banho e corredores. “Temos de tirar as devidas consequências, mas também perceber a dimensão dos casos que vieram a publico. É o que estamos a fazer. Enquanto não tivermos um completo esclarecimento não poderemos tomar uma decisão de futuro”, afirmou Marta Temido.