Câmara de Avis oferece tecto provisório à GNR após despejo

Joao Santos

30 mai, 2019 18:51

POIS O mai ANDA ENTRETIDO COM O QUE SE PASSOU COM A SENHORA LÁ PARA OS LADOS DE LOULÉ, PARA PODER SOVAR OS GNR QUE PROVOCARAM TÃO HUMILHAÇÃO, TUDO CERTO, MAS O QUE É TAMBÉM VEXATÓRIO É PERMITIR QUE UMA FORÇA DE SEGURANÇA SEJA DESPEJADA DAS INSTALAÇÕES ONDE ESTAVAM. ONDE ESTÁ A BOA GERÊNCIA DO mai ? EXISTE? OU SERVE SÓ PARA UMAS COISAS E PARA OUTRAS NÃO ?