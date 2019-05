"Tem de se criar nas pessoas um sentimento de pertença europeia"

Pedro Vaz Patto reconhece que há um “divórcio” entre o cidadão comum e as instituições europeias e acha que a forma como a campanha para as eleições europeias decorreu não ajudou a ultrapassar isso. Pelo contrário.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) lamenta que a comunicação social não tenha dado atenção aos temas relevantes para a vida dos portugueses, que dependem das decisões que se tomam na União Europeia, e para os quais diversos organismos católicos alertaram.

Na entrevista aplaude a iniciativa do Papa, que convocou um encontro em Assis com jovens economistas e empresários de todo o mundo para, juntos, encontrarem uma alternativa ao atual modelo económico. Sobre o tema, sublinha que Francisco não é utópico.

Também comenta o drama da violência doméstica, defendendo que o combate ao problema não está tanto na mudança das leis que existem, mas na mudança de cultura.

No rescaldo das europeias, como é que leu o resultado destas eleições, nomeadamente da abstenção que bateu um recorde em Portugal, pelo menos em termos percentuais?

O fenómeno da abstenção verifica-se também noutras eleições, mas de uma maneira particular nas europeias. Há, de facto, uma distância, um divórcio entre o cidadão comum e as instituições europeias. Se calhar os candidatos, e os políticos em geral, têm alguma responsabilidade, na medida em que desviam um pouco as atenções na campanha eleitoral para temas que não são especificamente europeus, e não exercem um papel que é importante, que é o de esclarecer as pessoas sobre o impacto que têm as decisões tomadas em Bruxelas, no Parlamento Europeu, na vida quotidiana. Porque isso é real, estamos numa economia aberta, num espaço de livre circulação, e há uma série de instrumentos de regulação da economia, e de outros âmbitos, que passam inevitavelmente pela União Europeia. E tem de ser mesmo assim, sob pena de a globalização ser desregulada. Uma forma de regular a globalização, a um primeiro nível, é ao nível europeu, daí a importância destas normas, que dependem da aprovação a este nível.

Já no início do ano, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) tinha alertado para o perigo deste desinteresse.

Sim. Mas, mais do que a questão da abstenção, ou para além da questão da abstenção, poderemos refletir, a propósito destas eleições, sobre o que muitos têm definido com a crise mais grave da União Europeia, que é a crise de confiança no projeto de unidade europeia. Foi contra isso que pretendeu reagir a Comissão Nacional Justiça e Paz, e que pretenderam reagir os bispos europeus, que estão reunidos num organismo que se chama COMECE, e que se calhar nem todas as pessoas conhecem, mas que vai acompanhando, na perspetiva da Igreja, as políticas da União Europeia.