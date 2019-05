Sergio Ramos fica no Real Madrid. "Quero terminar a carreira aqui"

Sérgio Ramos confirma que vai ficar no Real Madrid, apesar da proposta de um clube chinês. O capitão do clube "merengue" esclareceu o futuro.

"Quero deixar muito claro que nunca houve dúvida em relação ao meu futuro. Vou continuar no Real Madrid e quero retirar-me aqui no clube. Quero deixar esta má temporada para trás e construir um bom futuro juntos", disse, em conferência de imprensa.

O experiente defesa-central diz que está satisfeito com o seu contrato no Real Madrid, e nunca sairia por uma questão financeira.

"Estou muito contente com o meu contrato e salário. O tema económico não é um tema que interesse, é secundário. Cada jogador ganhar o que merece, as comparações não servem para nada, se vier um jogador novo e ganhar mais do que eu, tudo bem, não interessa. Não quero sair do clube, nem de graça, nem a pagarem por mim. Eu jogaria de graça no Real, é uma questão de carinho", diz.

Apesar de já ter 33 anos, Sérgio Ramos garante que ainda tem capacidade para jogar ao mais alto nível. "Eu e o presidente temos uma relação de pai-filho, já são muitos anos juntos. Ele sempre cuidou muito bem dos jogadores. Quando sair, espero que seja pela porta grande, mas ainda me sinto que ainda tenho capacidade para jogar ao mais alto nível".

Sergio Ramos chegou ao Real Madrid em 2005, depois de duas temporadas no Sevilha, onde foi formado. No total, soma 606 jogos com a camisola do clube "merengue", e apontou 84 golos.

[Atualizado às 17h03]