PJ apreende 255 quilos de khat no aeroporto do Porto

A Polícia Judiciária apreendeu no Aeroporto do Porto 255 quilos de khat, uma planta originária da África oriental, com uma crescente procura nos Estados Unidos e no Norte da Europa.

O khat tem o princípio ativo da catinona e está na lista das drogas ilícitas como sendo um forte estimulante alucinogénio.

A apreensão, consumada em março e só agora revelada, foi, segundo comunicado da PJ/Norte, “a maior apreensão de sempre desta substância em Portugal”.

A planta pode ser mascada, fumada, ou bebida como chá, e embora não tenha expressão em Portugal, tem sido bastante procurada noutros mercados.

Em 1980, a Organização Mundial da Saúde classificou o "khat" como uma droga, que pode produzir dependência psicológica.

Os 255 quilos apreendidos no Porto tinham como destino alguns países do norte da Europa.

A Polícia Judiciária deteve as duas pessoas que tinham importado o khat, que vinha dissimulado em sacos de chá verde não fermentado.