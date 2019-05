Coates nos convocados do Uruguai para a Copa América

Sebastián Coates está entre o lote de convocados da seleção do Uruguai para a Copa América 2019.

O defesa-central do Sporting tem oportunidade de somar às já 34 internacionalizações. Coates marca presena na sua terceira Copa América, depois de 2011, que venceu, e 2015. Marcou também presença no Campeonato do Mundo, em 2014 e 2018.

Coates está na sua quarta época ao serviço do Sporting. Esta temporada, apontou dois golos em 49 jogos disputados e conquistou a Taça da Liga e Taça de Portugal.

A seleção do Uruguai vai disputar o grupo C da Copa América, com o Equador, Japão e Chile.