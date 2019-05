Governo aumentou cativações em 2018 num total de 486 milhões de euros

As Finanças congelaram inicialmente um total de 1.505 milhões de euros em 2018, afetos a vários serviços e organismos, aos quais ainda foram adicionados mais 47 milhões durante a execução orçamental.

Segundo o Conselho das Finanças Públicas, num relatório divulgado esta quinta-feira, acabaram por ser descativados cerca de 1.070 milhões de euros. Ou seja, ficaram por utilizar 31% das verbas, o que representa um aumento face aos 26,9% do ano anterior.

Contas feitas, são 486 milhões de euros que Mário Centeno manteve cativos e que não foram gastos no último ano. Cerca de dois terços deste montante correspondem a despesa financiada por receitas consignadas.

Ainda assim, as Finanças esperavam mais: tinham orçamentado chegar ao final do ano com 590 milhões de euros cativos.

Da reserva orçamental, que corresponde a 2,5% do Orçamento de cada programa da administração pública, foram usados 310,5 milhões. Educação, Infraestruturas e Administração Interna foram os principais destinatários.

A Dotação Provisional, verba que só pode ser utilizada com autorização do Ministro das Finanças, foi gasta na totalidade, à semelhança do que aconteceu nos últimos anos. Rondou os 500 milhões e mais de 70% foi gasto com salários na Educação.