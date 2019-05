Damiano Cima vence 18.ª etapa do Giro

Damiano Cima venceu a 18.ª da Volta a Itália, esta quinta-feira.

O ciclista italiano, da Nippo-Vini Fantini-Faizane, bateu ao "sprint" o alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e o italiano Simone Consonni (UAE Team Emirates). Cima completou a etapa, que ligava Valdaora/Olang a Santa Maria di Sala, num percurso de 222 quilómetros, em 4h56m04s.

O líder da classificação individual, o equatoriano Richard Carapaz (Movistar), chegou com o pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, assim como os seus perseguidores, pelo que não houve alterações na frente. Carapaz lidera com 1m54s sobre o segundo classificado, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), e 2m16s sobre o terceiro, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

O único português em prova foi 72.º na etapa, a nove segundos do vencedor. Amaro Antunes (CCC) subiu duas posições na geral, para 57.º, a 1h44m11s do camisola rosa.

Faltam apenas três etapas do Giro. A 19.ª realiza-se na sexta-feira e vai ligar Treviso a San Martino Di Castrozza. A caravana transalpina terá pela frente um percurso montanhoso de 155 quilómetros, com um prémio de montanha de terceira categoria e outro de quarta, este mesmo antes da subida final, de segunda categoria.